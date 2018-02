Borsa: Wall Street gira in positivo, Dj +1,45%

Le Borse europee chiudono in netto calo, dopo il tonfo ieri a Wall Street, il contagio dei mercati asiatici e la forte volatilità vista anche oggi Oltreoceano. Milano ha ceduto il 2,08% Londra chiude con un calo del 2,64%, con l'indice Ftse 100 a 7.141 punti. Francoforte lascia il 2,32% con il Dax a 12.392 punti. Parigi scivola del 2,35% a 5.161Dopo un avvio di seduta in profondo rosso, Wall Street azzera le perdite in pochi minuti e gira in positivo. Il Dow Jones che era arrivato a perdere oltre il 2%, lasciando sul campo 500 punti, sale ora dell'1,45% a 24.688,99 punti, il Nasdaq avanza dell'1,20% a 7.051,39 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,13% a 2.680,14 punti.

INCERTA WALL STREET Dopo pochi minuti, una nuova inversione di rotta: Wall Street torna in territorio negativo ma con perdite ridotte. Il Dow Jones perde lo 0,36% a 24.271,04 punti, il Nasdaq cede lo 0,47% a 6.933,75 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,59% a 2.632,64 punti.

Nel frattempo il Governo prova a infondere sicurezza: ''I fondamentali economici sono solidi. I mercati possono essere volatili nel breve termine. Siamo in costante contatto con le autorita' che regolano i

mercati'', afferma Kevin Hassett del consiglio degli advisor economici della Casa Bianca in un'intervista alla Cnbc, mentre il segretario al Tesoro americano, Steve Mnuchin, spiega: "monitoriamo la situazione. I fondamentali sono solidi, l'economia sta facendo bene. I mercati stanno funzionando bene. E' necessario concentrarsi su investimenti di lungo termine''.