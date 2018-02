Borsa: Europa scivola, futures in rosso

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - Il tentativo di risalita delle principali borse europee è scivolato sugli indici Markit che misurano la fiducia dei manager del commercio al dettaglio, scesi in gennaio in Italia, Francia, Germania e, complessivamente nell'Ue. Un dato che annulla l'effetto positivo sugli indici europei della ripresa degli ordini di fabbrica di dicembre in Germania. A pesare anche l'inversione di rotta dei futures Usa, tornati in calo dopo il rialzo della prima parte della mattinata in vista della bilancia commerciale e dei posti vacanti americani. Giù Milano e Francoforte (-2%), insieme a Parigi (-2,11%), Londra (-2,12%) e Madrid (-2,31%). Sui listini prevale il segno meno ad eccezione del tecnologico Ams (+9,6% a Zurigo), pronto a lanciare un bond convertibile da 600 milioni di euro, che ha presentato conti migliori delle stime, e di Intesa (+1,57%) dopo i conti e il piano industriale. Sotto pressione Munich Re (-4,38%) e Commerzbank (-4,08%) a Francoforte, insieme a Cnh (-4,56%) ed Fca (-3,08%) in Piazza Affari.