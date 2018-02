Borsa: Europa migliora, Milano -1,1%

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - Riducono il calo le principali borse europee con i futures Usa in rialzo all'indomani del crollo dei listini a seguito dell'insediamento del nuovo presidente della Fed Jerome Powell. Milano (-1,18% a 22.551 punti) e Parigi (-1,45%) risalgono dai minimi, così come Madrid e Francoforte (-1,7%). Sul fronte macroeconomico si segnala l'inatteso rialzo degli ordini di fabbrica in Germania a dicembre (+3,8% contro il +0,7% previsto), mentre si attende la fiducia dei manager in Francia, Germania e nell'Ue. Dagli Usa sono invece in arrivo la bilancia commerciale di dicembre, prevista in calo a 52,1 miliardi di dollari e i posti di lavoro vacanti. Sui listini europei salgono il tecnologico Ams (+6,08%), pronto a lanciare un bond convertibile da 600 milioni di euro e l'estrattivo minerario Randgold (+0,64%), spinto dalle quotazioni dell'oro e degli altri metalli preziosi. In Piazza Affari corre Intesa (+1,78%) dopo il piano industriale, unica blue chip in rialzo.