Bnl, raddoppia utile nel 2017

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Margini in calo ma utili in netta crescita per Bnl nel 2017. La banca, si legge in una nota, ha archiviato l'anno con un calo del 2,2% del margine di intermediazione (a 2,9 miliardi) e del 5,9% del margine di interesse, "a causa del persistere di un contesto di tassi bassi", ma il risultato lordo di gestione è salito dell'1,8% a 1,1 miliardi, mentre l'utile ante imposte è salito a 192 milioni di euro, "più che doppio rispetto al 2016 (90 milioni di euro)".

Inoltre, "gli impieghi sono in aumento dello 0,6% rispetto al 2016. Al netto degli effetti della cessione di un portafoglio di crediti in sofferenza, nel primo trimestre 20172, tale incremento è pari all'1,8%, trainato dal segmento retail. I depositi aumentano del 9,5%".

La controllante francese Bnp Paribas ha chiuso l'intero anno con un aumento dell'utile netto del 4,4% a 7,8 miliardi, al netto di elementi non ricorrenti, con una crescita del margine di intermediazione dell'1,5%.