Bitcoin:Tesoro Usa preoccupato su rischi

(ANSA) - NEW YORK, 6 FEB - Il Tesoro americano è preoccupato dal fatto che le criptovalute siano usate da molti come un investimento: è necessario assicurarsi che le valute digitali come il Bitcoin non siano usate per spostare denaro per i ''cattivi'', ovvero per frodi e riciclaggio. Lo afferma il segretario al Tesoro americano, Steve Mnuchin, in un'audizione in Congresso.