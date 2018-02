Tonfo per Borse Asia dopo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 5 FEB - Le Borse asiatiche aprono la settimana in caduta, dopo il tonfo di Wall Street di venerdì, quando l'indice Dow Jones ha perso il 2,5%. Secondo alcuni analisti si tratta di una 'reazione a catena'. A far innescare la retromarcia sarebbe stato l'aumento dei salari dei lavoratori americani molto superiore alle aspettative che, a cascata, può influire sull'inflazione e, quindi, spingere la Fed ad optare per un rialzo più rapido dei tassi di interesse. Nonostante il buon andamento dell'economia in Usa e a livello globale, i mercati sono quindi sul "chi va là". Tokyo ha chiuso il perdita del 2,55%, scendendo di 592 punti, mentre Hong Kong sta cedendo lo 0,73% a 32.369 punti. Restando in area cinese, contrastate le altre Borse, con Shenzhen in calo dello 0,84% a 1806 punti e Shanghai in salita dello 0,73% a 3487 punti. Crollo anche per Seul (-1,33% a 2491 punti) e Sidney (-1,63% a 6128 punti).