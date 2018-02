Leonardo male in Piazza Affari, -4,5%

(ANSA) - MILANO, 5 FEB - Ancora una giornata di vendite su Leonardo in Borsa: il titolo è stato il peggiore tra quelli a elevata capitalizzazione di Piazza Affari e ha chiuso in calo del 4,5% a 9,16, correggendo i minimi da luglio 2016.

A deprimere Leonardo, gruppo tornato nel mirino della speculazione dalla scorsa settimana sull'onda della delusione del mercato per il nuovo piano, anche il taglio del giudizio a 'neutral' da 'buy' da parte sia di Ubs sia di AlphaValue. Dalla presentazione del piano il titolo di Leonardo ha ceduto un totale del 18%.