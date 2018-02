Fca non reagisce in Borsa a S&P, -3,6%

(ANSA) - MILANO, 5 FEB - Seduta negativa per Fca in Piazza Affari, dove non ha reagito al rialzo del rating da parte dell'agenzia Standard & Poor's da BB a BB+, con outlook positivo: il titolo del gruppo automobilistico ha chiuso in ribasso del 3,6% a 18,11 euro.

Sulla stessa linea anche Cnh, mentre Exor ha perso il 3,2% e Ferrari il 2,3%.