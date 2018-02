Creval:in Borsa +5% con ultimo trimestre

(ANSA) - MILANO, 5 FEB - L'ultimo trimestre 2017 in utile per quasi 71 milioni di euro dà smalto in Borsa al Creval che chiude a +5% (11,17 euro) con oltre il 3,5% del capitale passato di mano. Un risultato, quello dell'ultimo trimestre dello scorso anno (l'intero 2017 viene archiviato con un rosso di 332 milioni al netto di rettifiche per 405 milioni), che è "linea - spiega l'istituto valtellinese nella nota sui dati preliminari - con gli obiettivi di recupero della profittabilità" indicati nel piano industriale. Linee strategiche che contemplano un'aggressiva riduzione degli npl ma che hanno soprattutto il loro perno in un aumento di capitale per massimo 700 milioni di euro. Per la ricapitalizzazione è atteso il via libera al prospetto da parte della Consob mentre riprende il road show con il ceo Mauro Selvetti e il cfo Ugo Colombo in partenza per Londra. Poi seguiranno New York, Parigi e Zurigo. L'ultima tappa della settimana sarà Francoforte. L'obiettivo resta sempre quello di partire con la manovra per il 19 febbraio.