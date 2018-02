Creval: in 2017 rosso per 332 milioni

Creval chiude il 2017 con una perdita netta preliminare di 332 milioni di euro, sostanzialmente in linea all'esercizio precedente. L'esercizio vede rettifiche nette di valore per deterioramento di crediti e altre attività finanziarie per 405 milioni, dai 491 del 2016. Nel solo quarto trimestre l'istituto segna un utile di 70,8 milioni, con un risultato operativo di 211,8 milioni "in linea con gli obiettivi di recupero della profittabilità sottostanti al piano industriale", spiega la banca in una nota.

A fine anno il principale coefficiente patrimoniale, il common equity tier 1 (phased in), è al 10,6%, a fronte di minimi srep notificati a marzo 2017 da Banca d'Italia per il 7,75% e "in significativo miglioramento rispetto al 30 settembre", nota l'istituto (era al 9,4%).