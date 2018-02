Borse Europa giù in attesa Wall Street

(ANSA) - MILANO, 5 FEB - Le borse europee ampliano i cali, dopo un fallito tentativo di ridurre le perdite a metà mattinata. Dopo lo scivolone di venerdì i futures Usa indicano ancora un'apertura debole dei listini Usa e questo non fa che appesantire la pressione in vendita su listini che hanno accumulato nel primo mese di quest'anno guadagni che favoriscono le prese di profitto, insieme a un cambio in vista della politica monetaria della Fed, il cui nuovo presidente Jerome Powel si insedia oggi.

Londra (-1,25%) e Milano (-1,3%) si contendono la maglia nera, affiancate da Parigi e Madrid in flessione nell'ordine dell'1,2%. Poco meglio Francoforte (-0,92%).