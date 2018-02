Borse Europa aprono in rosso

(ANSA) - MILANO, 5 FEB - Apertura in rosso per le Borse europee, in scia alla chiusura di Wall Street di venerdì e all'andamento dei mercati asiatici. Nel Vecchio Continente Milano è maglia nera (-1,24% a quota 22.915 punti), seguita da Londra e Madrid, che cedono l'1,1%. In perdita anche Francoforte (-0,76% a 12.687 punti) e Parigi (-0,78% a 5.322 punti).