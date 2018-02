Borsa: Milano debole (-0,1%) con Europa

(ANSA) - MILANO, 5 FEB - Dopo un avvio pesante con gli scivoloni di Leonardo (-3%), ancora sotto torchio, e Fca (-1,64%) sull'onda degli aggiornamenti sul Dieselgate emerse nel weekend dagli Usa, Piazza Affari ha provato senza troppo successo a ridurre le perdite (-1%) e si muove in linea con altro listini come Londra (-1,1%) e Parigi (-0,94%). I mercati sui timori per spinte inflattive negli Usa guardano con qualche preoccupazione a una politica di rialzi dei tassi da parte della Fed vista più aggressiva di quanto atteso. Dopo un rialzo iniziale si è intanto ridotto a 127,5 punti base lo spread Btp-Bund. Si è solo ridotta la pressione di vendite su Fca e c'è qualche acquisto che premia Enel (+0,6%), Terna (+0,55%), Poste (+0,55%). Prese di profitto invece su Pirelli (-3%) e Mediaset (-2,4%) e tra le banche Intesa (-0,93%) mentre è in corso il Cda sul piano che sarà presentato domani. Tra gli istituti più piccoli Creval (+1,13%) ha girato in positivo dopo i risultati del 2017.