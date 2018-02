Borsa: Europa teme rialzo tassi Fed

(ANSA) - MILANO, 5 FEB - Avvio di settimana all'insegna delle vendite sulle borse europee, in scia a quelle asiatiche, a loro volta penalizzate dal tonfo con cui Wall Street ha chiuso venerdì. A pesare sui listini, mentre cedono i futures Usa, sono i timori che si stanno diffondendo di un aumento dei tassi da parte della Fed (dove oggi si insedia Jerome Powel) con una politica più aggressiva di quanto finora atteso dagli investitori, che ha già dato una spinta ai rendimenti dei Treasuries Usa mentre restano poco mossi quelli europei. Qualche conferma sulla politica monetaria della Bce è attesa intanto dal discorso di Draghi all'Europarlamento mentre il cambio euro-dollaro è in calo a 1,2443.

Guida i cali Londra (-1,03%), seguita da Parigi (-0,73%), Milano (-0,60%), che ha ridotto le perdite iniziali, e Francoforte (-0,51%). Deboli nel complesso i titoli petroliferi col greggio salito a 64,98 dollari per il barile Wti e a 68,07 per il Brent dopo che è aumentato il numero degli impianti di perforazione negli Usa.