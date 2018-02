Borsa Europa pesante con Wall Street

(ANSA) - MILANO, 5 FEB - Mercati finanziari del Vecchio continente sempre ampiamente deboli dopo l'avvio in evidente calo di Wall Street: Milano (indice Ftse Mib -1,3%), Amsterdam, Madrid e Parigi restano i più pesanti con cali anche di un punto percentuale e mezzo, Londra cede l'1,1% mentre Francoforte cerca di limitare le perdite sotto il punto percentuale.

In Piazza Affari si confermano le forti vendite su Leonardo che perde il 4% a 9,2 euro, male anche Banco Bpm (-3,5%), Tim e Pirelli, che cedono il 2,3%. Unicredit scende di due punti percentuali mentre tengono gruppi difensivi come Terna (+0,3%), Tra i titoli a minore capitalizzazione il Credito Valtellinese ha progressivamente accelerato dopo i conti fino a una sospensione in asta di volatilità in rialzo teorico del 7%.