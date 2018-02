Usa: Yellen, crescita continuerà

L'economia americana "può continuare a crescere". Nonostante i quasi nove anni di andamento positivo, "la ripresa non muore di vecchiaia". E' un messaggio ottimista quello che Janet Yellen, presidente della Federal Reserve ormai in uscita, lancia dai microfoni della Cbs. Il sistema finanziario, ha spiegato, "è molto meglio capitalizzato" e il sistema bancario "è più resistente" che un decennio fa, quando è iniziata la crisi finanziaria. Yellen si è chiesta cosa succederebbe se il mercato azionario o più in generale i prezzi delle attività produttive dovessero crollare: "penso che il nostro parere su questo sia che, se ci fosse un calo, non danneggerebbe indebitamente il nostro sistema finanziario". Nell'intervista, Jellen ha anche definito "un grave errore" l'eventuale ritorno al passato nella regolazione bancaria.

Domani farà il suo ingresso ufficiale come presidente della Fed Jerome Powell.