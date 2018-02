Confindustria, Italia non ha bisogno di promesse elettorali

"L'Italia non ha bisogno di promesse elettorali ma di un piano organico di politica economica", avverte Confindustria, anche dai social, chiamando a raccolta gli industriali in vista delle Assise generali, occasione di confronto di tutto il sistema di rappresentanza di via dell'Astronomia in vista del voto di marzo. "Il 16 febbraio saremo a Verona per proporre al Paese un progetto duraturo di sviluppo e di crescita elaborato insieme a tutte le associazioni del sistema di Confindustria", spiega.

L'obiettivo è già nel titolo dell'appuntamento: "Costruiamo insieme l'Italia del futuro". Gli industriali preannunciano una agenda che punti su "semplificazione, scuola e lavoro, infrastrutture, innovazione, fisco, Europa".

Confindustria presenterà "al Paese una agenda economica che pone al centro della questione nazionale la questione industriale; perché una industria competitiva è la precondizione per contrastare disuguaglianza e povertà, per ridurre i divari e garantire una crescita inclusiva e dinamica".