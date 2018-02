Amazon: Calenda, non violare dignità

"Dare impulsi, anche non dolorosi, al lavoratore è una violazione della dignità del corpo, è una soglia che non possiamo oltrepassare". Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, a margine dell'iniziativa di +Europa, a proposito del brevetto di Amazon sul braccialetto per monitorare i lavoratori.

Su twitter, il ministro scrive anche che "l'argine non è ai devices (incentivati da Industria 4.0) ma alle funzionalità giustamente limitate da legge". Rispondendo ad alcuni utenti ricorda, infatti, che in Industria 4.0 è previsto l'uso di piccoli computer a forma di braccialetto che servono, viene sottolineato, a controllare i vari stadi della linea di produzione, ma rimarca che si tratta di un'altra cosa rispetto ai braccialetti brevettati da Amazon. "I sistemi di monitoraggio (sicurezza) e di supporto al lavoratore (braccialetti inclusi) sono parte di Industria 4.0. Ma qui parliamo di un device che da' impulsi 'ciechi' direttamente sul corpo. È una roba totalmente diversa", scrive ancora.