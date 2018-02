Pensioni: Inarcassa, ok cumulo gratuito ingegneri,architetti

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Gli architetti e gli ingegneri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa (Ente previdenziale delle categorie) "possono finalmente ottenere il cumulo gratuito dei periodi lavorativi", giacché è giunta oggi "l'approvazione definitiva dai ministeri vigilanti (Lavoro ed Economia, ndr) alla modifica del Regolamento generale di previdenza, che recepisce la pensione in cumulo come nuova tipologia di prestazione previdenziale". "Siamo particolarmente grati" ai dicasteri, per il semaforo verde ad "un 'pacchetto' di norme rispettose dei lavoratori – afferma il presidente dell'Ente Giuseppe Santoro – che rende operativo lo strumento consentito dalla Legge di stabilità 2016". Per l'accesso alla prestazione, occorre ora "la stipula della convenzione in negoziazione tra Adepp (Associazione delle Casse) e Inps", chiosa il vertice di Inarcassa. (ANSA).