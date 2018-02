- L'inflazione rallenta. A gennaio 2018, secondo le stime preliminari, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,2% su base mensile e dello 0,8% su base annua.

Lo rileva l'Istat. Il dato tendenziale è il più basso da dicembre 2016. La lieve frenata rispetto a dicembre (era a +0,9% tendenziale) si deve per lo più al rallentamento della crescita dei prezzi degli alimentari non lavorati (+0,1% annuo a fronte di +2,4% a dicembre 2017), dei beni energetici non regolamentati e dei servizi relativi ai trasporti. A gennaio i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, quelli che riguardano il cosiddetto carrello della spesa, aumentano dell'1% su base mensile e dell'1,2% su base annua con un rallentamento su base tendenziale (era +1,3% a dicembre 2017).