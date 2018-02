Deutsche Bank: affonda a Francoforte

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - Affonda a Francoforte il titolo di Deutsche Bank, arrivando a perdere il 6% in scia alla pubblicazione di trimestrale e conti annuali in rosso. Secondo l'a.d John Cryan i dati mostrano che la banca "è sulla strada giusta per produrre crescita e maggiori rendimenti", ma il titolo sconta anche l'assenza di indicazioni chiare sul dividendo dell'anno appena concluso. Il mercato non ha apprezzato la decisione di Deutsche Bank di rinviare l'annuncio almeno a marzo. La banca tedesca ha sospeso i pagamenti di cedole nel 2015 per conservare liquidità e migliorare il processo di ristrutturazione.