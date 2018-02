Clarich lascia Fondazione Mps

(ANSA) - SIENA, 2 FEB - Marcello Clarich non è disponibile per un secondo mandato alla guida della Fondazione Mps. Lo ha reso noto lo stesso Clarich, spiega una nota dell'ente, alla Deputazione Generale, ribadendo la propria convinzione "che la Fondazione abbia bisogno di una figura, di indiscussa professionalità e indipendenza, più legata al contesto locale per proseguire nel rilancio dell'ente, e evidenziando che nuovi sviluppi professionali non gli consentirebbero di dedicare il tempo necessario all'incarico".