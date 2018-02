Borse europee negative, Milano -1,3%

(ANSA) - MILANO, 2 FEB - Tensione sui titoli di Stato di tutti i Paesi europei e italiani in particolare, scivolone di Deutsche bank (-5%) dopo i conti, attesa per i dati sul lavoro dagli Stati Uniti: su questi elementi a metà giornata tutte le Borse europee restano deboli, con Madrid che cede l'1,4%, Milano l'1,3%, Parigi l'1,2% e Francoforte l'1,1%, mentre Londra tenta di contenere le perdite (-0,3%).

Gli operatori aspettano soprattutto la variazione dei salari e la disoccupazione Usa delle 14.30, dati sui quali potrebbero basarsi le prossime decisioni della Fed sui tassi, e in Piazza Affari Pirelli perde il 2,5%, Unicredit, Italgas e A2a il 2,3%, con Mediaset che cede due punti percentuali. Tengono Mediobanca sulla parità, con Bper che sale di mezzo punto. Il rendimento del Btp sale di poco più di quattro punti base al 2% e lo spread con il Bund si attesta a quota 126.