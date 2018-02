Borsa Milano peggiora (-1,2%) con Europa

(ANSA) - MILANO, 2 FEB - Si amplia la corrente di vendite sulle Borse europee, con Londra che rimane l'unica a tentare di tenere (-0,3%) e Milano che cede l'1,2%, in linea con gli altri listini continentali.

A pesare su Francoforte e su tutti i mercati è il titolo Deutsche bank, che cede oltre il 6% dopo la pubblicazione della trimestrale e conti annuali in rosso, seguita da Volkswagen che perde quasi il 3%, con Commerzbank che scende del 2,7% e Daimler in calo del 2,4%.

In un contesto nervoso anche per una consistente corrente di vendite su tutti i titoli di Stato europei, in Piazza Affari deboli Pirelli (-2,4%) e Cnh (-2,3%), con Bper che sale di un punto percentuale dopo l'avvio della copertura del titolo da parte degli analisti di Intermonte, con un giudizio 'outperform'.