Borsa: Milano in calo con Tenaris e Stm

(ANSA) - MILANO, 2 FEB - Chiusura in calo per Piazza Affari nell'ultima seduta delle settimana (Ftse Mib -1,44% a 23.202 punti) tra scambi brillanti per oltre 3 miliardi di euro di controvalore, più o meno come nella vigilia. In rialzo lo spread Btp/Bund, che ha sfiorato i 128 punti in chiusura, mentre l'euro è salito fino a quasi 1,25 dollari. Sul listino principale hanno prevalso le prese di beneficio e la decisione di alcuni fondi speculativi di accorciare le loro posizioni sull'Italia. Tra questi Bridgewater, Aqr e Marshall Wace. Sotto pressione Tenaris (-3,17%), nonostante la raccomandazione outperform di Intermonte, penalizzata dal calo del greggio Wti a 65,4 dollari per barile. Deboli anche Saipem (-2,04%) ed Eni (-1,66%).

Realizzi su Stm (-2,99%), nonostante i risultati superiori alle stime di Apple, di cui è fornitore.