Borsa Milano fiacca con Mps, bene Bper

(ANSA) - MILANO, 2 FEB - Dopo un avvio piatto, Piazza Affari assieme alle altre Borse europee si muove in leggero calo: l'indice Ftse Mib cede lo 0,2%, con Mps in ribasso dell'1,5%.

Qualche vendita anche su Ferrari (-1,2%), Luxottica e Mediaset, che perdono un punto percentuale. In rialzo dell'1% Bper e Saipem, con Mediobanca che cresce dello 0,6% dopo il sì della Bce all'uso dei modelli interni che rafforza la patrimonializzazione del gruppo. Tiene Eni in aumento dello 0,2%.