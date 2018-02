Vodafone, ricavi trimestre a 11,8 mld

Vodafone Group chiude il terzo trimestre con ricavi totali in calo del 3,6% a 11,8 miliardi a causa, spiega una nota, del deconsolidamento dei Paesi Bassi e dei movimenti nelle valute. I ricavi da servizi organici sono cresciuti dell'1,1% a 10,2 miliardi, una performance simile al trimestre precedente. Il gruppo conferma le stime per l'anno di una crescita organica dell'ebitda rettificato di circa il 10% e un free cash flow superiore a 5 miliardi di euro. "Questa prestazione costante rafforza la nostra fiducia nel fatto che raggiungeremo la nostra guidance per l'intero anno" dichiara il ceo Vittorio Colao.

Per quanto riguarda l'Italia il trimestre registra una forte accelerazione nella banda larga fissa, con ricavi da servizi pari a 253 milioni (+12%) e clienti saliti del 13,3% a 2,4 milioni. In crescita anche il numero di clienti 4G, che raggiunge quota 11,3 milioni (+3 milioni rispetto all'anno precedente). Complessivamente i ricavi da servizi sono però scesi dello 0,4% a 1.324 milioni di euro.