Spontini, la pizza che punta al Kuwait

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - Spontini, la catena milanese di pizza al trancio nata nel 1953, punta al Medio Oriente, dove grazie ad un accordo con il gruppo Alshaya, aprirà "almeno 34 negozi in 7 anni". Lo annuncia l'amministratore delegato Massimo Innocenti, che indica il prossimo 16 agosto come data di apertura della prima pizzeria "al centro commerciale The Mall di Kuwait City", che nel 2017 ha totalizzato 48 milioni di visite.

Dalla bottega di via Spontini è iniziata l'espansione in città tra il 2007 e il 2008, fino al centro di Milano a fianco della galleria Vittorio Emanuele nel 2013. Poi lo sbarco nei centri commerciali (Milano Assago e Brescia Roncadelle) e in altre città lombarde (Bergamo e Como e, prossimamente, Venezia), oltre che nella Stazione Centrale di Milano (2017) e a Malpensa, imminente insieme a My Chef, che inaugurano la presenza nel settore 'travel'. Con 24 negozi Spontini ha chiuso il 2017 con un fatturato di 23,5 milioni di euro (+11,2%) e 4,19 milioni di tranci di pizza, con ingredienti tutti italiani