Padoan, sgravi permanenti a Industry 4.0

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - C'è spazio per defiscalizzazione strutturale per l'Industria 4.0? "E' un'operazione strategica e la risposta è sicuramente sì, la defiscalizzazione funziona meglio a parità di aliquote quando è permanente e permette al paese di fare una pianificazione strategica. La legislazione si sta concludendo, la detassazione è stata significativa ma 'a tempo', all'inizio di una nuova legislatura c'è lo spazio e il tempo per poter fare una riduzione permanente delle imposte e quindi avere un'efficacia maggiore, che è complemento fondamentale alla strategia per l'Industria 4.0". Lo ha detto il ministro Pier Carlo Padoan intervistato nell'ambito di Telefisco del Sole 24 Ore.