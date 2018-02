Ilva: Emiliano, non accetteremo esuberi

(ANSA) - BARI, 01 FEB - "Entrambe le offerte" per l'acquisto dell'Ilva di Taranto "prevedono migliaia di esuberi. E noi su questo punto saremo categorici: la Regione Puglia non accetta neanche un esubero. Chi acquista l'Ilva, acquista la fabbrica e deve provvedere a mantenere il posto di lavoro a tutti gli operai dell'Ilva. Su questo punto noi saremo inflessibili. E non accetteremo nessuna trattativa che preveda il licenziamento anche solo di qualche operaio". Lo ha detto all'ANSA il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano."Tutta l'Italia - ha anche detto Emiliano - deve sapere che questo governo non solo non ha fatto nulla per l'Ilva, ma sta anche provocando danni gravissimi a tutta la vicenda, pur non essendo questo governo quello che deve dire l'ultima parola su tutta la vicenda. Perché è un governo ormai con Camere sciolte e con elezioni già indette, che il 5 marzo non avrà più la possibilità di dire neanche una parola sulla questione dell'Ilva"