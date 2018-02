Ilva: al via cantiere copertura parchi

(ANSA) - TARANTO, 1 FEB - È stato avviato oggi il cantiere funzionale alla copertura dei Parchi Primari all'interno dello stabilimento Ilva di Taranto, in adempimento degli impegni assunti dall'azienda in amministrazione straordinaria su indicazione del ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, e in condivisione con l'investitore A, InvestCo Italy.

I lavori che verranno realizzati dall'azienda Cimolai spa, - è stato reso noto in un incontro con i giornalisti da Luigi Cimolai, presidente del gruppo che si è aggiudicato la commessa -sulla base di un progetto già approvato e appaltato dall'Amministrazione Straordinaria, hanno l'obiettivo di risolvere definitivamente il problema dello sversamento di polveri verso il quartiere Tamburi di Taranto,soprattutto in occasione dei Wind days.I cantieri riguarderanno i lavori di copertura del Parco Minerale e del Parco Fossile.Ogni struttura, una volta completata, avrà una lunghezza di 700 metri e una larghezza pari a 254 metri."E' un'opera - ha detto Cimolai - che non ha eguali al mondo".