Borsa:Asia senza direzione,rialzo Europa

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - Borse di Asia e Pacifico in ordine sparso con Tokyo in recupero (+1,68%) dopo diverse sedute di calo. A trainare è la chiusura di Wall Street e le trimestrali in particolare del credito. In flessione le Piazze cinesi con Hong Kong che perde lo 0,42%, Shanghai lo 0,97% mentre affonda Shenzhen che lascia oltre il 3%. Lo yuan è a massimi da 2 anni e mezzo su dollaro a poche ore dalla decisione della Fed di lasciare i tassi di interesse invariati. Tra gli altri listini Seul è piatta e Sydney guadagna lo 0,87%. I future sull' Europa sono in positivo. Tra i macro attesi il pmi manifatturiero di Italia, Francia, Germania e anche a livello di eurozona. dagli stati Uniti previsti tra i principali dati gli aggiornamenti su richieste di sussidio e l' indice Ism manifatturiero.