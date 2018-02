Borsa: Milano top in Europa con Ferrari

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - Milano chiude in leggero positivo le contrattazioni (+0,15%), un risultato sufficiente comunque a farla salire sul podio in Europa, visto le prestazioni negative delle piazze principali (Londra -0,57%, Parigi -0,5% e Francoforte -1,41%). Regina a Piazza Affari è Ferrari, i cui risultati 2017 annunciati oggi (con utile netto adjusted in aumento del +26,4%) spingono il titolo che chiude in rialzo del +7,46%, toccando quota 103,2 euro a ridosso del massimo storico del primo novembre dell'anno scorso a 103,8 euro. Bene anche Cnh (+4,74%) in scia alle ipotesi di scorporo di Case New Holland e Iveco. Su anche Exor (+1,9%). Rimbalza Ferragamo (+2,2%). Cedono Banco Bpm (-1,96%), Unipol (-1,85%) e Atlantia (-1,46%). I dati negativi delle vendite Usa pesano su Fca (-1,17%). Bene, fuori dal Ftse Mib, le matricole Alp.I (+3,5%) e Spax (+4%).