Borsa: Milano +1,14% con Ferrari

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - Piazza Affari allunga il passo a metà giornata con il Ftse Mib che sale dell'1,14% a 23.763 punti. Di slancio Ferrari (+4,54%) dopo i conti con l'ebit adjusted oltre 1 miliardo con 2 anni anticipo. Volumi di acquisiti anche su Cnh (+3,78%) che ha chiuso una nuova collaborazione strategica con Microsoft. Tra gli altri sale Spaxs (+4,12%), la spac di di Corrado Passera oggi all'esordio sull'Aim. In luce poi il Creval (+2,42%) dopo che è stato allargato il consorzio dell'aumento di capitale da 700 milioni di euro a Santander, Barclays e Credit Suisse. Sempre nei bancari Unicredit guadagna l'1%. Il gruppo ha raggiunto nella notte l'accordo coi i sindacati che prevede fino a 550 assunzioni di giovani in Italia in cambio di uscite volontarie, nella misura di 1 a 1. In crescita anche Leonardo (+1,69%) che di recente ha presentato il piano al 2022 e con l'ad, Alessandro Profumo che ha acquistato 100mila azioni con un investimento di oltre 970mila euro. Cedenti Unipol (-0,42%), Luxottica (-0,27%).