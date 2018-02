Borsa: Milano +0,6% con banche, energia

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - Piazza Affari positiva nei primi scambi con il Ftse Mib che sale dello 0,6% a 23.644 punti. In luce il credito con Bper che guadagna l'1,43% mentre Unicredit segna un +0,9%. Nella notte è stato raggiunto un accordo con sindacati che prevede fino a 500 assunzioni di giovani in Italia in cambio di uscite volontarie. Buon passo, sempre nel credito, per Ubi (+1,27%) e Fineco (+1,1%). Acquisti anche sull'energia con Tenaris in luce (+1,35%) e, a seguire, Saipem (+0,95%). Sul fronte opposto del listino Ferragamo piegato dalle vendite (-3,4%) all'indomani della diffusione dei preliminari e con Raymmond James che ha abbassato la raccomandazione a Underperfom. Avvio vivace per Spaxs, la spacs di Corrado Passera che oggi all'esordio nei primi scambi avanza del 2,45%.