Borsa: Europa resta positiva,Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - Borse europee in ordine sparso ma ancora in territorio positivo a metà giornata con l'indice d'area Stoxx 600 che non si discosta dal quarto punto di rialzo.

A sostenere i listini una serie di trimestrali soddisfacenti e gli acquisti sui bancari dopo che la Fed ieri ha segnalato rialzi graduali dei tassi. Attesi i risultati di Apple e Amazon.

Guardando le singole piazze invertono la rotta Londra (-0,12%) e Francoforte (-0,05%). In positivo invece Parigi (+0,27%) mentre continua a muoversi in maniera più decisa Milano che registra un +1% con la corsa di Ferrari (+5,48%) dopo i conti e Cnh (+3,99%) sulle ipotesi di uno scorporo delle attività delle macchine agricole di Case New Holland e quello dei camion di Iveco. Stabile l'euro su dollaro con la moneta unica a 1,24 sul biglietto verde. In discesa invece lo spread tra btp e bund a 128,5 punti con il rendimento del decennale italiano fermo al 2%.