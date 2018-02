Borsa: Europa gira in calo, Milano -0,1%

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - Le Borse europee si appesantiscono con l'indice d'area Stoxx 600 che gira in negativo (-0,44%) così come tutti listini. Londra cede lo 0,58%, Parigi lo 0,61%. La peggiore è Francoforte che lascia sul terreno l'1,39%. Dagli Stati Uniti è arrivato il dato sulla produttività dei lavoratori americani sotto le attese. Ad incidere sui listini le vendite sui finanziari e sugli industriali. Anche Milano segue la striscia negativa con il Ftse Mib che si muove a ridosso della parità (-0,13% a 23.491 punti). Ad incidere sono le vendite su Fca (-1,56%), Banco Bpm (-1,27%). Sempre buon passo per Ferrari (+3,8%) e Cnh (+3,61%). Lo spread tra btp e bund resta stabile a 128 punti con il rendimento del decennale italiano a 1,97%.