Samsung: quarto trimestre 2017 record

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Samsung Electronics da record nel quarto trimestre 2017, sempre con i semiconduttori: gli utili netti volano del 72,9% a 12.250 miliardi di won (11,4 mld di dollari) dai 7.080 miliardi dello stesso periodo 2016, con gli utili operativi a 15.150 miliardi (+64,2%). I ricavi balzano del 23,7% a 65.900 miliardi. Ricavi e utili operativi nell'intero 2017 si attestano a 239.500 (+18,6%) e 53.650 miliardi (+83,4%).

I titoli in Borsa sono a +5,98% per l'annunciato frazionamento azionario (50 a 1) e del 50% del free cash flow in dividendi.