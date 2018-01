Nintendo: successo Switch traina utili

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - La nuova console Switch spinge i conti e traina le previsioni di Nintendo. Il colosso giapponese dei videogiochi ha chiuso il trimestre da ottobre a dicembre con un utile operativo di 860 milioni di euro (116,5 miliardi di yen) su ricavi per 3,56 miliardi di euro (483 miliardi di yen), in netta crescita rispettivamente dai 32 e 174 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. I risultati, ampiamente superiori alle stime degli analisti, sono strettamente legati al successo di Switch e dei giochi di proprietà Nintendo collegati alla console.

Proprio in scia a questi dati, il gruppo ha deciso di alzare da 14 a 15 milioni di unità le stime di vendita di Switch per l'anno fiscale che si chiude a marzo, con un utile operativo atteso ai livelli record di 160 miliardi di yen.