Fiorentino:lettera Malacalza? Dialettica

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Come ho detto tra azionisti e management si tratta di una normale dialettica. Fa parte della vita aziendale e non mi sembra un punto particolarmente preoccupante per me": lo ha detto l'a.d. di Banca Carige, Paolo Fiorentino, a margine del convegno "Il sistema bancario italiano nell'eurozona e nella Ue: il rapporto con l'economia reale", in merito alla lettera di critica riguardo l'aumento di capitale inviata al board della banca da Malacalza Investimenti. "Sono molto più occupato a rilanciare la banca da un punto di vista commerciale e a guardare alla redditività dell'azienda", ha aggiunto. Alla domanda se il cda stia preparando una risposta alla lettera, Fiorentino ha risposto che "ci sarà un normale confronto in Consiglio, ma si tratta di normale vita aziendale".

A proposito dell'addendum della Bce relativi agli Npl, Fiorentino ha detto: "Nel nostro piano abbiamo considerato l'addendum, che è già incorporato. Con l'operazione creditis ci stiamo trasformando in una società che fa origination e distribution".