Educazione finanza: sì a strategia

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - La Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha approvato, con la sola astensione del Movimento 5 Stelle, il parere sullo schema di programma per una Strategia Nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. "Sono estremamente soddisfatto - ha affermato il Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, Mauro Maria Marino -, si tratta della migliore conclusione possibile per un percorso inaugurato, proprio in questa Commissione, con la modifica del decreto salva-risparmio atta ad adottare, per il nostro Paese, una Strategia per l'Educazione Finanziaria e un Comitato Nazionale atto ad implementarne, estenderne e verificarne l'attuazione. Ritengo anche particolarmente interessante la scelta di indirizzare le azioni della Strategia, oltre che agli adulti e ai ragazzi, anche ai piccoli imprenditori e alle Pmi italiane.