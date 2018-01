Borsa, Milano debole con Leonardo e Stm

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Borse europee incerte a metà seduta con Piazza Affari che resta debole (-0,18%). L'euro si rafforza sulle principali valute (1,245 sul dollaro) dopo che a gennaio l'inflazione dell'Eurozona è scesa meno delle attese mentre i dati sulla disoccupazione, stabile all'8,7% a dicembre, non infiammano i mercati. Londra cede lo 0,2%, Francoforte sale dello 0,2 e Parigi dello 0,3%.

A Milano prosegue la caduta di Leonardo (-2,82%) su cui Oddo ha tagliato il giudizio a 'neutral'. Male Stm (-2,16%) e i bancari, con Banco Bpm (-1,53%) e Ubi (-1,18%), in affanno Unipol (-1,44%) e Buzzi (-1,46%). Poco mossa Tim (+0,03%) dopo la fiammata di ieri sull'ipotesi di scorporo della rete, mentre la debolezza del petrolio (il brent cede lo 0,7%) appesantisce Saipem (-0,89%) ed Eni (-0,85%). Il Creval scivola sotto i 10 euro (-4,15%), in attesa che si completi il consorzio e decolli l'aumento.

Bene invece Fineco (+1,21%), Atlantia (+0,71%) e le utilities, con Italgas (+1,03%), Enel (+0,63).