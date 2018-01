Borsa: Milano +0,35% con Fca e Fineco

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Piazza Affari nei primi scambi viaggia positiva con il Ftse Mib che segna un +0,35% a 23.563 punti. Flessione per Leonardo (-1,23%) all'indomani dello scivolone con la presentazione del piano al 2022. Di contro viaggia spedita Fineco (+1,46%) così come Fca (+1,23%) non lontana dalla soglia dei 20 euro. Tra i titoli in positivo Tim (+1,22%) che ha aperto il cantiere della rete. Acquisti anche su Atlantia (+1,02%) e Banca Generali (+1,25). Mentre Ferrari è piatta (+0,13%) con Banca Akros che ha abbassato la raccomandazione a neutral. Tra gli altri titoli deboli Unipol (-0,47%), Ubi (-0,31%). Sulla parità Luxottica (+0,04%) dopo il buon passo di ieri in scia al buon dato dei ricavi preliminari.

Spread tra btp e bund resta stabile a 133 punti con il rendimento del decennale italiano al 2%.