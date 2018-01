Borsa: Asia in rosso, Europa vista calo

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Borse di Asia e Pacifico in rosso con Tokyo che perde lo 0,83% in scia al calo di Wall Street mentre ci si attende un rialzo dei tassi negli Usa e si guarda alla Fed e alla riunione Fomc di stasera. Ad incidere poi il dato del pmi manifatturiero in Cina sceso a gennaio al di sopra delle aspettative. Mentre sembrano aver inciso poco le buone indicazioni arrivate dal Giappone con la crescita della produzione industriale a dicembre. Sotto pressione Shenzhen (-1,66%) mentre è marginale la flessione di Shanghai (-0,21%).

Controcorrente Hong Kong che sale dello 0,43% e Sydney (+0,25%) mentre Seul si muove sulla parità. Attesi in calo anche i listini europei. Tra i dati macro previsti le vendite al dettaglio e il tasso di disoccupazione in Germania. Quest'ultimo anche in Italia e a livello europeo. Da Bruxelles poi l'indice dei principali prezzi al consumo. Sugli Stati Uniti nuovi occupati, costo del lavoro e pmi Chicago.