ArcelorMittal,bene utile,torna dividendo

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - ArcelorMittal ha chiuso il quarto trimestre con un Ebitda di 2,1 miliardi di dollari dagli 1,7 miliardi di un anno prima e un margine operativo lordo per l'intero 2017 di 8,4 miliardi, il massimo dal 2011.

Per il colosso siderurgico mondiale e azionista dell'Ilva torna il dividendo per la prima volta dal 2015, a 10 centesimi per azione. Lo si legge in una nota.