A Blackstone 55% divisione dati Rueters

ANSA) - NEW YORK, 30 GEN - Blackstone acquista il 55% della divisione dati di Thompson Reuters, in un'operazione valutata 20 miliardi di dollari. Il fondo di private equity rileverà la quota di maggioranza dell'unità 'Financial and Risk', entrando in concorrenza con Bloomberg. Thompson Reuters manterrà il restante 45%. L'agenzia di stampa Reuters News resterà parte di Thompson Reuters.

Per il pagamento Blackstone sta lavorando con il Canada Pension Plan Investment Board e con il fondo sovrano di Singapore Gic. "L'accordo rafforza 'Financial and Risk' e dovrebbe accelerarne la crescita a beneficio dei consumatori", afferma l'amministratore delegato di Thomson Reuters, Jim Smith.