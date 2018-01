Lufthansa, in Italia passeggeri +12%

(ANSA) - MALPENSA (VARESE), 30 GEN - In Italia l'anno scorso Lufthansa ha registrato una crescita di passeggeri del 12%, superando i 9 milioni totali, mentre nel mondo il gruppo ha confermato un incremento del 19%, con oltre 130 milioni di passeggeri. In Italia l'aumento dei passeggeri è particolarmente rilevante per le compagnie 'point to point' del gruppo: i passeggeri Eurowings sono cresciuti del 36%, quelli della Brussels del 22%.

Per l'estate 2018 Lufthansa prevede un aumento della capacità del 9%, con in particolare Austrian Airlines in crescita stimata del 16% ed Eurowings del 14%. Importante la crescita a Linate e Malpensa, che si conferma il 'catchment' più importante per le compagnie del gruppo, dove sono transitati altre 2 milioni di passeggeri, quasi un quarto del totale italiano. Sono dati resi noti nel corso della presentazione della nuova lounge del gruppo Lufthansa a Malpensa, per la quale sono stati investiti circa tre milioni e che prevede di accogliere circa duemila passeggeri al giorno.