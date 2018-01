Leonardo vara piano al 2022, titolo giù in Borsa

Leonardo vara un "piano di crescita sostenibile di lungo periodo" dal 2018 "in accelerazione fino al 2022". Le guidance del piano industriale 2018-2022 dell'a.d Alessandro Profumo, presentato nello stabilimento elicotteristico di Vergiate (VA), prevedono "nei prossimi 5 anni una crescita media annua degli ordini superiore al 6% a sostegno della crescita dei ricavi del 5-6%. E' attesa una crescita media dell'Ebita in media annua "dell'8%-10%, con redditività a doppia cifra nel 2020". "Dopo un 2017 sfidante in cui abbiamo resettato le attese con questo Piano industriale intendiamo riportare Leonardo ad un percorso di crescita sostenibile nel lungo periodo" sottolinea Profumo spiegando che "il 2018 sarà un anno di consolidamento e siamo certi che questo piano fornirà le basi per una nuova fase di crescita sostenibile".

In Borsa i numeri del piano deludono e il titolo finisce sospeso al ribasso.