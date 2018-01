Inail: assicurazione incidenti domestici

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Più di tre milioni di incidenti, ottomila dei quali con esito mortale. Dalle stime dell'Istat sugli infortuni che avvengono ogni anno in Italia in ambito domestico, la casa emerge come uno dei luoghi più a rischio, addirittura più della strada e del luogo di lavoro. Oggi scade il termine per il pagamento del premio annuale di 12,91 euro, a carico dello Stato per i redditi più bassi, dell'assicurazione istituita nel 1999 per proteggere chi si prende cura della propria abitazione e della famiglia in modo abituale, esclusivo e gratuito.

La polizza è obbligatoria per tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono un'attività rivolta alla cura della casa. Non solo le casalinghe, dunque, ma anche gli studenti, i pensionati, i ragazzi in attesa del primo impiego, i cittadini stranieri che non hanno altra occupazione, i lavoratori in cassa integrazione o in mobilità e gli stagionali, temporanei e a tempo determinato.