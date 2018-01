Ca,bi: euro in calo a 1,235

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Euro in lieve calo sul dollaro all'avvio dei mercati dove segna 1,235 rispetto al dollaro (-0,21%). Fra gli investitori c'è attesa per il discorso che terrà oggi (alle ore 21 degli Stati Uniti) il presidente Usa Donald Trump sullo Stato dell'Unione e nel quale potrebbe anticipare alcune misure di politica economica. In Asia lo yen si apprezza al cambio col dollaro, a un livello 108,60 e a 134,10 sull'euro.